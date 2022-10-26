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13 минут назад

Новости автомира: концерн Volvo представил тизер интерьера будущего кроссовера EX90

runews24.ru

Модель должна прийти на замену Volvo XC90, выпускаемой с 2015 года.

Марка Volvo представила интерьер будущего флагмана
Фото: Volvo Volvo

Исходя из показанного изображения, новый кросс получит два экрана на панели приборов. Небольшой дисплей за рулем будет показывать скорость, направление, уведомления о режимах работы силовой установки, а вертикальный экран в центре консоли – данные GPS, мультимедиа и телефона, а также иные второстепенные функции машины.

В компании обещают, что на панели будет отображаться разная информация в зависимости от движения, парковки или разговора по телефону. При этом за все функции будет отвечать сенсорное управление, причем даже на руле. В модели нет ни одной физической кнопки.

Напомним, что Volvo EX90 официально выйдет в свет 9 ноября 2022 года. Нынешнее же поколение Volvo XC90 собирается с 2015 года.

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