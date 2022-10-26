"Россиянки" заняли более 28% вторичного авторынка, у «японцев» – почти 27%

За первые три квартала 2022 года, по данным нового исследования «Автостат Инфо», рынок авто пробегом в России сократился в годовом выражении на 9,6% к аналогичному периоду прошлого года, от есть с 4 359 613 до 3 939 421 ед. авто.

За январь-сентябрь текущего года доля российских легковушек в объеме всего вторичного авторынка выросла до 28,6%. Всего было продано 1 125 058 таких машин. Это немногим больше продаж японских авто с пробегом за тот же период 2022 года – 1 049 586 ед. Доля «японцев» в объеме рынка в авто с пробегом составила 26,6% за первые три квартала этого года. На долю немецких легковушек пришлось 13,3%. При этом продажи таких авто на рынке б/у машин за январь-сентябрь составили 525 906 ед. Чуть меньше было продано подержанных корейских машин – 500 523 ед. (рыночная доля – 12,7%). Перерегистрации автомобилей американских марок за январь-сентябрь 2022 года составили 284 664 ед., а их доля в объеме всего вторичного авторынка составила 7,2%.