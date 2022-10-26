Стартовали продажи электромобилей российского бренда Evolute

Компания «Моторинвест» проинформировала о старте продаж электромобилей российского бренда Evolute. Об этом сообщает ТАСС.
Электрокары выпускают на заводе в Липецкой области, который открылся в сентябре. Седан Evolute i-Pro – первая модель, которую можно приобрести на рынке.
Седан Evolute i-Pro длиной 4680 мм и колесной базой 2700 мм отличается 150-сильным электродвигателем с крутящим моментом 210 Нм и тяговой батареей емкостью 53 кВт•ч, благодаря которой можно преодолеть 433 км на одном заряде.
Отмечается, что дилерам Evolute уже поступили новые автомобили.
По программе субсидий на приобретение электромобиля модель обойдется в 2,065 млн рублей. Без ее учета она будет стоить 2,99 млн рублей.
28 сентября состоялось открытие автозавода «Моторинвест» в деревне Гребенкино Краснинского района Липецкой области.
Ранее посол Уганды в России Мозес Кизиге сообщил о готовности государства в дальнейшем осуществлять поставки собственных электромобилей в Россию. Он также указал на заключение соглашения с «Камазом» о строительстве завода по производству грузовых машин для экспорта на африканский рынок.