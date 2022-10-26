Стартовали продажи электромобилей российского бренда Evolute

Компания «Моторинвест» проинформировала о старте продаж электромобилей российского бренда Evolute. Об этом сообщает ТАСС.

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Электрокары выпускают на заводе в Липецкой области, который открылся в сентябре. Седан Evolute i-Pro – первая модель, которую можно приобрести на рынке.

Седан Evolute i-Pro длиной 4680 мм и колесной базой 2700 мм отличается 150-сильным электродвигателем с крутящим моментом 210 Нм и тяговой батареей емкостью 53 кВт•ч, благодаря которой можно преодолеть 433 км на одном заряде.

Отмечается, что дилерам Evolute уже поступили новые автомобили.

По программе субсидий на приобретение электромобиля модель обойдется в 2,065 млн рублей. Без ее учета она будет стоить 2,99 млн рублей.

28 сентября состоялось открытие автозавода «Моторинвест» в деревне Гребенкино Краснинского района Липецкой области.