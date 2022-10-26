В России изменятся водительские удостоверения

От практики нанесения на водительские права штрих-кодов могут отказаться. Об этом говорится в проекте приказа Министерства внутренних дел России, пишет РИА Новости.

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«При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрих-кода на оборотной его стороне в связи с тем, что в настоящее время данный штрих-код не используется для считывания информации», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Данное нововведение может вступить в силу с 1 марта 2023 года. Штрих-код, о котором идет речь, находится на оборотной стороне водительских прав. Он помогает полицейским бороться с фальшивыми документами, так как по нему можно определить, настоящий документ или нет.