Geely Coolray подешевел в России

Это произошло только из-за увеличения скидок, а не из-за снижения рекомендованных производителем цен.
«Дисконт на три верхних версии увеличен на 100 тысяч рублей», — Китайские автомобили.
Дилеры китайских марок продолжают увеличивать скидки на продаваемые машины. Как стало известно «Max-Cars», в октябре 2022 года это привело к удешевлению Geely Coolray. Стоимость кроссовера в прайс-листах оказалась прежней. Производитель не стал официально снижать цены. Но автосалоны продолжают наращивать размер прямой скидки при покупке автомобилей.
В этот раз три из пяти комплектаций популярного паркетника Geely Coolray стали дешевле еще на 100 тысяч рублей. Максимальная скидка от автосалона теперь может достигать 520 тысяч рублей при соблюдении ряда условий. Раньше на все пять комплектаций скидка была 185 тысяч рублей. Но теперь она выросла из-за новых условий.
В итоге в трех комплектациях машина стала дешевле примерно на 4%. В зависимости от версии цены на Geely Coolray следующие:
Comfort – от 2,11 млн рублей (0%), Luxury – от 2,28 млн (0%), Flagship — от 2,37 млн (-4%), Flagship Sport – от 2,42 млн (-4%), Nero – от 2,46 млн (-4%).
Недавно уже шла речь об увеличении скидок на китайские машины. Это может быть связано со снижением спроса, что обусловлено не только снижением покупательской способности россиян, но и резким ростом цен на новые машины. Вероятно, дилеры регистрируют снижение объемов продаж и увеличением скидок пытаются поддержать спрос на китайские машины. Тем более в ситуации, когда дилеров у брендов из КНР становится все больше. Ведь фактически по состоянию на осень в России нечего продавать, кроме российских и китайских автомобилей. На фоне дилерских перемен еще и звучат призывы из Китая продавать машины онлайн от производителя.