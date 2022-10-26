Geely Coolray подешевел в России

Это произошло только из-за увеличения скидок, а не из-за снижения рекомендованных производителем цен.

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

«Дисконт на три верхних версии увеличен на 100 тысяч рублей», — Китайские автомобили.

Дилеры китайских марок продолжают увеличивать скидки на продаваемые машины. Как стало известно «Max-Cars», в октябре 2022 года это привело к удешевлению Geely Coolray. Стоимость кроссовера в прайс-листах оказалась прежней. Производитель не стал официально снижать цены. Но автосалоны продолжают наращивать размер прямой скидки при покупке автомобилей.

В этот раз три из пяти комплектаций популярного паркетника Geely Coolray стали дешевле еще на 100 тысяч рублей. Максимальная скидка от автосалона теперь может достигать 520 тысяч рублей при соблюдении ряда условий. Раньше на все пять комплектаций скидка была 185 тысяч рублей. Но теперь она выросла из-за новых условий.

В итоге в трех комплектациях машина стала дешевле примерно на 4%. В зависимости от версии цены на Geely Coolray следующие:

Comfort – от 2,11 млн рублей (0%), Luxury – от 2,28 млн (0%), Flagship — от 2,37 млн (-4%), Flagship Sport – от 2,42 млн (-4%), Nero – от 2,46 млн (-4%).