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56 минут назад

Новости автомира: названы сроки восстановления движение грузового транспорта по Крымскому мосту

Алиса Селезнёва

Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста, который пострадал в результате теракта, будет возобновлено не ранее 1 декабря 2022 года. Об этом со ссылкой на представителя Минтранса сообщает РБК.

Названы сроки восстановления движение грузового транспорта по Крымскому мосту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста был взорван грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета, а на железнодорожной части моста загорелись цистерны с топливом. Жертвами теракта стали четыре человека. По данным российских правоохранительных органов к организации взрыва причастны украинские спецслужбы.

По данным Минтранса России, в настоящее время для грузового автотранспорта есть три варианта добраться в Крым - по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу и с перегрузкой на железнодорожный транспорт.

При этом определены списки приоритетных грузов, которые в первую очередь принимаются к перевозке паромами.

«Эти меры позволят сократить время простоя большегрузного транспорта на подходах к Керченскому транспортному переходу и ускорить доставку социально-значимых товаров», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что весь объем необходимых для ремонта моста металлоконструкций уже привезен, а на специальной площадке рабочие приступили к сборке новых пролетов.

Автоновости,Марат Хуснуллин,МВД России,Минтранс РФ,
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