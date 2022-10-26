Названы сроки восстановления движение грузового транспорта по Крымскому мосту

Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста, который пострадал в результате теракта, будет возобновлено не ранее 1 декабря 2022 года. Об этом со ссылкой на представителя Минтранса сообщает РБК.

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Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста был взорван грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета, а на железнодорожной части моста загорелись цистерны с топливом. Жертвами теракта стали четыре человека. По данным российских правоохранительных органов к организации взрыва причастны украинские спецслужбы.

По данным Минтранса России, в настоящее время для грузового автотранспорта есть три варианта добраться в Крым - по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу и с перегрузкой на железнодорожный транспорт.

При этом определены списки приоритетных грузов, которые в первую очередь принимаются к перевозке паромами.

«Эти меры позволят сократить время простоя большегрузного транспорта на подходах к Керченскому транспортному переходу и ускорить доставку социально-значимых товаров», — подчеркнули в ведомстве.