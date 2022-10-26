Верховный суд объяснил, когда истекает срок давности при ДТП

Верховному суду пришлось напомнить о сроках давности привлечения к ответственности. Впрочем, возникновению этой истории способствовало более раннее решение Конституционного суда. А на самом деле спор шел всего лишь из-за одного дня. Но этот день имел существенное значение для решения вопроса.

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Началось все с того, что некую Мельникову обвинили в том, что она скрылась с места ДТП, и лишили прав. Но, по мнению адвокатов, суд первой инстанции опоздал с решением - принял его спустя 3 месяца и 1 один день с момента спорной аварии. Не уложился в положенный по закону трехмесячный срок.

Однако все суды вплоть до Верховного решили, что срок давности начинает течь не с момента события (в данном случае - аварии), а на следующий день.

Тогда Мельникова обжаловала этот спорный момент, и в том числе статью 4.5 КоАП (о сроках давности привлечения к ответственности) в Конституционном суде. И он встал на ее сторону.

Статью 4.5 КоАП он признал не соответствующей Конституции РФ, так как она допускает произвольное определение дня, от которого должен исчисляться срок давности. Между тем неоднозначность, неясность, недосказанность и противоречивость правового регулирования, подчеркнул КС, "неизбежно препятствуют адекватному уяснению установленных законом правил, создают предпосылки для административного произвола и избирательного правосудия, чем ослабляют гарантии защиты конституционных прав и свобод человека".

Конституционный суд также потребовал пересмотра законодательства в этой сфере. Примечательно, что после решения КС наказание Мельниковой никто не отменил. Пришлось вновь подавать жалобу в Верховный суд.