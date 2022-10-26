Россиянам отказали в льготах на растаможку

В правительстве РФ не поддержали инициативу депутатов Госдумы, предложивших предоставить части россиян 50-процентную льготу на растаможку автомобилей. Об этом рассказали «Известия».

Летом 2022 года глава фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов и другие депутаты внесли в Думу законопроект, дающий право на возврат половины от таможенной пошлины родителям или усыновителям в многодетных семьях, а также ветеранам боевых действий.

Авторы законопроекта отмечали, что из-за санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка исчезли легковые авто с шестью и более пассажирскими местами, оснащенные необходимыми для безопасности детей устройствами.

Депутаты отмечали, что в случае с растаможкой таких авто таможенные пошлины могут достигать 54 процентов от стоимости машины.

Льготу предлагали ввести с 1 января 2023 года на 12 месяцев.

Однако в правительстве сочли, что такие льготы существенно снизят доходы федерального бюджета. Чем компенсировать это снижение, авторы инициативы не определили.

Миронов заявил, что будет добиваться принятия законопроекта, несмотря на отрицательный отзыв правительства.