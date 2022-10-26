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46 минут назад

Новости автомира: россиянам отказали в льготах на растаможку

Мария Иванова

В правительстве РФ не поддержали инициативу депутатов Госдумы, предложивших предоставить части россиян 50-процентную льготу на растаможку автомобилей. Об этом рассказали «Известия».

Россиянам отказали в льготах на растаможку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Летом 2022 года глава фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов и другие депутаты внесли в Думу законопроект, дающий право на возврат половины от таможенной пошлины родителям или усыновителям в многодетных семьях, а также ветеранам боевых действий.

Авторы законопроекта отмечали, что из-за санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка исчезли легковые авто с шестью и более пассажирскими местами, оснащенные необходимыми для безопасности детей устройствами.

Депутаты отмечали, что в случае с растаможкой таких авто таможенные пошлины могут достигать 54 процентов от стоимости машины.

Льготу предлагали ввести с 1 января 2023 года на 12 месяцев.

Однако в правительстве сочли, что такие льготы существенно снизят доходы федерального бюджета. Чем компенсировать это снижение, авторы инициативы не определили.

Миронов заявил, что будет добиваться принятия законопроекта, несмотря на отрицательный отзыв правительства.

«На сегодняшний день наш автопром не может обеспечить должный объем машин для насыщения внутреннего рынка. Мы предлагаем обеспечить россиян автомобилями до тех пор, пока отечественный автопром не наладит производства», - подчеркнул он.

Автоновости,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Госдума,Правительство РФ,
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