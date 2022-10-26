В России начались продажи первых электромобилей Evolute

Новый российский производитель электромобилей "Моторинвест" объявил о старте продаж легковых электромобилей отечественного бренда Evolute. Об этом говорится в заявлении липецкой компании.

Фото: ©Александр Рюмин/ТАСС ©Александр Рюмин/ТАСС

Отмечается, что речь идет о седанах Evolute i-Pro – это первые электромобили, произведенные в РФ и рассчитанные на российских потребителей. Об этом в среду, 26 октября, сообщает ТАСС. По информации компании "Моторинвест", эта модель линейки Evolute уже в наличии у официальных дилеров бренда.

Серийное производство электромобилей бренда Evolute началось на заводе "Моторинвест" в Липецкой области в конце сентября. Первым из цехов выехал седан Evolute i-Pro. Это российская версия китайского седана Dongfeng Aeolus E70 с модернизированной силовой установкой. Мощность электродвигателя составляет 163 л. с. Она позволяет разгоняться до 100 км/ч за 9,5 с. Прототип седана Evolute i-Pro известен в Китае как Dongfeng Aeolus E70 и выпускается в КНР с 2019 года.