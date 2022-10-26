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2 часа назад

Новости автомира: в РФ поступят напечатанные на 3D-принтере электромобили из Китая

Никита Бородкин

В России сертифицировали маленький электромобиль китайского производства XEV YOYO, который печатают на 3D-принтере. Как сообщает Ixbt.ru, в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) указано, что машина будет оснащена системой ABS, кондиционером, электростеклоподъёмниками и люком.

В РФ поступят напечатанные на 3D-принтере электромобили из Китая
Фото: соцсетисоцсети

Размеры автомобиля составляют 2495 х 1500 х 1555 мм с колёсной базой 1680 мм. Внутри могут поместиться два пассажира, а для хранения вещей есть 180 литров багажного пространства. На задней оси расположен электромотор с пиковой мощностью в 20 л.с., который способен развить скорость до 80 км/ч. Благодаря трем сменным батареям дальность запаса хода составляет 150 км.

Первая партия YOYO составит 150 штук, а реализацией займется дистрибутор скутеров Peugeot в России компания Quattro Motors Rus. Стоимость машины пока неизвестна, однако в 2021 году модель появилась на европейском рынке по цене в 13,9 тысяч евро.

Отметим, что компания XEV была основана бывшим президентом JAC Italy Design Center Лоу Тиком. В Китае находится исследовательский центр и завод. Отмечается, что «печатать» YOYO для России будет компания Shandong Lichi New Energy Automobile.

Автоновости,Peugeot,
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