Российские электрокары Evolute поступили к дилерам

Российская компания «Моторинвест» объявила о массовом старте продаж электромобилей Evolute, которые собирают на предприятии в Липецкой области. На первом этапе покупателям доступен седан i-Pro только в одной комплектации стоимостью 2 990 000 рублей. Новинку можно заряжать на городских общедоступных станциях. По словам представителей бренда, отечественные электромобили уже доступны у официальных дилеров в шести российских регионах.

Фото: Evolute Evolute

Седан Evolute i-Pro оборудован электромотором мощностью 150 лошадиных сил и тяговой батареей емкостью 53 киловатт-часа. По данным производителя, запас хода модели составляет 433 километра. Максимальная скорость – 145 километров в час.

Заряжать батарею можно от источников с переменным и постоянным током. При этом для новинки доступна быстрая зарядка. С помощью специального разъема запитать аккумулятор от 20 до 80 процентов можно примерно за полчаса. Кроме того, в комплектацию седана включен кабель зарядки Type 2 - Type 2, который позволяет заряжать электромобиль на городских зарядных станциях.

Пока электроседан доступен в единственной модификации, стоимость которой составляет 2 990 000 рублей. В список оборудования модели входят электростеклоподъёмники, подогрев лобового стекла и зеркал заднего вида, системы контроля давления в шинах, ABS, ESC, а также функция предупреждения пешеходов при движении задним ходом, ассистент старта на подъёме, задние датчики парковки и 17-дюймовые колесные диски.

Представители компании сообщили, что i-Pro доступен у официальных дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, а также Казани, Воронеже, Краснодаре. В ближайшем будущем бренд планирует расширить свою дистрибьюторскую сеть до Ростова-на-Дону, Сочи и Симферополя.