Morgan Super 3 стал машиной поддержки альпийского ралли

Компания Morgan представила особую версию трехколесного родстера Super 3 для альпийского ралли Great Malle Mountain Rally. Это один из двух автомобилей поддержки, получивший особую ливрею и оснащение. Так, ростер обзавелся боковой светодиодный прожектор, специальную ливрею, систему креплений для аксессуаров и камеры и радиостанцию с антенной дальнего действия. Мотор стандартный — агрегат Ford объемом 1,5 литра.

Фото: Morgan Morgan

Трехколёсный Morgan x Malle Super 3 являет собой новый виток сотрудничества Morgan Motor Company и производителя одежды Malle London. Приключенческий родстер построен отделением спецпроектов на базе одного из первых серийных Super 3 и оснащен рядом эксклюзивных аксессуаров. Боевое крещение он прошел в альпийской гонке Great Malle Mountain Rally, став одним из двух автомобилей поддержки.

Никаких существенных отличий от обычных Super 3 здесь нет. Ростер окрашен в черный колер Sport Black, который сочетается с белым передком и полностью черным салоном. Машина получила боковой светодиодный прожектор, специальную ливрею, систему креплений для аксессуаров и камеры, а также радиостанцию и флагшток — обязательный атрибут автомобилей поддержки на ралли Malle.

Двигатель стандартный — трехцилиндровый «атмосферник» Ford Dragon объемом 1,5 литра, который ставится в том числе на Ford Fiesta и EcoSport. Мощность — 118 лошадиных сил и 150 Нм крутящего момента. Коробка передач такая же, как у прежнего Morgan 3 Wheeler: пятиступенчатая «механика» от родстера Mazda MX-5. До «сотни» трехколёсный автомобилей разгоняется за семь секунд, максимальная скорость — 209 километров в час.