В России заканчиваются японские автомобили

Автоэксперты полагают, что к концу текущего года в России могут закончиться японские автомобили. Это связано с уходом из РФ японских марок и прекращения импорта из этой страны. Об этом пишет Motor.
По словам экспертов, компания Toyota намерена скорректировать свой штат в России и постарается поддерживать свои дилерские центры в сфере обслуживания клиентов. В свою очередь, ремонтом автомобилей Nissan будет заниматься подразделение АвтоВАЗа.
Несмотря на уход японских марок из РФ, спрос на такие автомобили у россиян остается высоким. Это связано с оставшимися на складах запасами машин с пробегом. При этом дилеры сообщают, что подержанные модели могут закончиться в стране уже в конце текущего года.
По мнению автоэкспертов, потом многие дилеры вынуждены будут заключать контракты на поставку автомобилей китайских компаний. У каждого продавца будет складываться своя ситуация, однако улучшения ситуации с японскими машинами ждать не стоит.
Ранее сообщалось, что японская компания Nissan обновила свой компактный кроссовер Juke. Автомобиль 2023 модельного года отличается от дорестайлинговой версии обновленными шильдиками и двумя новыми яркими расцветками – керамической серой и магнитно-синей.