В России заканчиваются японские автомобили

Автоэксперты полагают, что к концу текущего года в России могут закончиться японские автомобили. Это связано с уходом из РФ японских марок и прекращения импорта из этой страны. Об этом пишет Motor.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам экспертов, компания Toyota намерена скорректировать свой штат в России и постарается поддерживать свои дилерские центры в сфере обслуживания клиентов. В свою очередь, ремонтом автомобилей Nissan будет заниматься подразделение АвтоВАЗа.

Несмотря на уход японских марок из РФ, спрос на такие автомобили у россиян остается высоким. Это связано с оставшимися на складах запасами машин с пробегом. При этом дилеры сообщают, что подержанные модели могут закончиться в стране уже в конце текущего года.

По мнению автоэкспертов, потом многие дилеры вынуждены будут заключать контракты на поставку автомобилей китайских компаний. У каждого продавца будет складываться своя ситуация, однако улучшения ситуации с японскими машинами ждать не стоит.