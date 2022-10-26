Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+16° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: в России заканчиваются японские автомобили

Елена Прошина

Автоэксперты полагают, что к концу текущего года в России могут закончиться японские автомобили. Это связано с уходом из РФ японских марок и прекращения импорта из этой страны. Об этом пишет Motor.

В России заканчиваются японские автомобили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам экспертов, компания Toyota намерена скорректировать свой штат в России и постарается поддерживать свои дилерские центры в сфере обслуживания клиентов. В свою очередь, ремонтом автомобилей Nissan будет заниматься подразделение АвтоВАЗа.

Несмотря на уход японских марок из РФ, спрос на такие автомобили у россиян остается высоким. Это связано с оставшимися на складах запасами машин с пробегом. При этом дилеры сообщают, что подержанные модели могут закончиться в стране уже в конце текущего года.

По мнению автоэкспертов, потом многие дилеры вынуждены будут заключать контракты на поставку автомобилей китайских компаний. У каждого продавца будет складываться своя ситуация, однако улучшения ситуации с японскими машинами ждать не стоит.

Ранее сообщалось, что японская компания Nissan обновила свой компактный кроссовер Juke. Автомобиль 2023 модельного года отличается от дорестайлинговой версии обновленными шильдиками и двумя новыми яркими расцветками – керамической серой и магнитно-синей.

Автоновости,Nissan,Toyota,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители