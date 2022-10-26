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2 часа назад

Новости автомира: Porsche отзывает 24 тысячи автомобилей 19 моделей в октябре 2022 года

Max-cars.ru

Дилерам предстоит изменить программное обеспечение для корректной работы индикаторов неисправности.

Porsche отзывает 24 тысячи автомобилей
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

«Porsche уведомила об отзыве 24 271 автомобиля, импортированного в период с сентября 2014 года по апрель 2022 года», — Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Японское подразделение немецкого автопроизводителя Porsche отзывает больше 24 тысяч автомобилей из-за проблемы с лампой индикации неисправности одной из тормозных систем. Как стало известно «Max-Cars», индикатор может не загореться в ситуации, когда тормозная система будет неисправна. Конечно, это может повлечь за собой тяжелые ДТП.

Для устранения проблемы дилерам бренда в Японии предстоит перепрошить систему для адаптации к выявленным недостаткам. Водителям нужно приехать в свои автосалоны на обслуживание, уточнив изначально, попал ли конкретный экземпляр под отзывную кампанию. Всего в списке 19 моделей и больше 24 тысяч машин.

Пока речь идет только о японском рынке. В России Porsche не объявляла никакой отзывной кампании. Вообще пока остаются вопросы дальнейшей работы бренда и обслуживания автомобилей из-за введенных санкций. Премиальные модели пострадали от ограничений больше всех остальных.

Porsche,
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