Porsche отзывает 24 тысячи автомобилей

Дилерам предстоит изменить программное обеспечение для корректной работы индикаторов неисправности.
«Porsche уведомила об отзыве 24 271 автомобиля, импортированного в период с сентября 2014 года по апрель 2022 года», — Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.
Японское подразделение немецкого автопроизводителя Porsche отзывает больше 24 тысяч автомобилей из-за проблемы с лампой индикации неисправности одной из тормозных систем. Как стало известно «Max-Cars», индикатор может не загореться в ситуации, когда тормозная система будет неисправна. Конечно, это может повлечь за собой тяжелые ДТП.
Для устранения проблемы дилерам бренда в Японии предстоит перепрошить систему для адаптации к выявленным недостаткам. Водителям нужно приехать в свои автосалоны на обслуживание, уточнив изначально, попал ли конкретный экземпляр под отзывную кампанию. Всего в списке 19 моделей и больше 24 тысяч машин.
Пока речь идет только о японском рынке. В России Porsche не объявляла никакой отзывной кампании. Вообще пока остаются вопросы дальнейшей работы бренда и обслуживания автомобилей из-за введенных санкций. Премиальные модели пострадали от ограничений больше всех остальных.