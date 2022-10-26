У Opel Grandland появилась драйверская версия GSe

О том, что Opel воскресил спортивную линейку GSe, стало известно в сентябре этого года: теперь это расшифровывается не Grand Sport Einspritzung, а Grand Sport Electric. До сегодняшнего дня в нее входила только одна модель, Opel Astra GSe в кузове хетчбэк и универсал, а теперь аббревиатуру GSe носит и кроссовер Grandland, представленный в том числе и на российском рынке. Впрочем, россиянам ждать появление драйверского гибридного Grandland GSe с 300-сильной установкой и полным приводом не стоит.

Фото: Opel Opel

В Европе Grandland обновился в 2021 году, лишился приставки X в названии, зато обзавелся системой ночного видения и матричной оптикой. Теперь же гамма пополнилась «заряженной» модификацией GSe: ее построили на базе плагин-гибрида, который оснащается «турбочетверкой» 1.6 PureTech (200 л.с.) и парой электромоторов: один установлен за «автоматом», второй – в приводе задних колес. Суммарная отдача агрегатов составляет 300 лошадиных сил.

Видео дня

Из принципиальных нововведений – более острая реакция на управление и спортивные настройки подвески. Появились амплитудозависимые амортизаторы Koni FSD и новые пружины. С места до 100 километров в час гибридный Grandland GSe разгоняется за 6,1 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 235 километров в час. То есть ни быстрее, ни динамичнее новинка не стала.

Зато появились диски оригинального дизайна, напоминающие те, которые были у шоу-кара Manta GSe ElektroMOD, стандартные кресла заменили на спортивные с развитой боковой поддержкой, а в список вариантов отделки добавили алькантару. Из внешних отличий – черный капот и задний диффузор.

Opel

Opel

Opel

Цена «спортивного» Opel Grandland GSe пока не объявлена, однако с большой долей вероятности, он окажется дороже обычного плагин-гибрида, который стоит в Европе от 51,8 тысячи евро (3,1 миллиона рублей по нынешнему курсу).