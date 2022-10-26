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1 час назад

Новости автомира: все иностранные автопроизводители могут уйти из России до 7 января 2023 года

Южный автомобиль

Канал «Авто Новости Плюс» назвал предполагаемую дату, когда российский рынок покинут все иностранные производители, которые подумывают о подобном решении.

Все иностранные автопроизводители могут уйти из России до 7 января 2023 года
Фото: РИА Новости/Рамиль СитдиковРИА Новости/Рамиль Ситдиков

В восьмом пакете санкций Еврокомиссия, в частности, временно разрешит разморозить активы российских компаний для завершения международных контрактов. Благодаря такому решению концерн Daimler сможет закрыть свое совместное предприятие с КамАЗом и получить хотя бы какую-то выгоду, а не просто отдать свои активы российской стороне.

Все операции необходимо завершить до 7 января 2023 года. Именно к этой дате всем планирующим уход из России компаниям необходимо принять окончательное решение — покинуть российский рынок или остаться.

Автоновости,Daimler,Еврокомиссия,
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