Все иностранные автопроизводители могут уйти из России до 7 января 2023 года

Канал «Авто Новости Плюс» назвал предполагаемую дату, когда российский рынок покинут все иностранные производители, которые подумывают о подобном решении.
В восьмом пакете санкций Еврокомиссия, в частности, временно разрешит разморозить активы российских компаний для завершения международных контрактов. Благодаря такому решению концерн Daimler сможет закрыть свое совместное предприятие с КамАЗом и получить хотя бы какую-то выгоду, а не просто отдать свои активы российской стороне.
Все операции необходимо завершить до 7 января 2023 года. Именно к этой дате всем планирующим уход из России компаниям необходимо принять окончательное решение — покинуть российский рынок или остаться.