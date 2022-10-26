Sauber станет заводской командой Audi в Формуле-1

Компания Audi назвала партнера по чемпионату Формулы-1. Начиная с сезона 2026 года у немецкой компании появится собственная заводская команда, созданная на базе Sauber. Силовые установки тоже будут свои — их разрабатывает специально созданное подразделение Audi Formula Racing, принадлежащее Audi Sport. Одними из новшеств агрегатов станет перевод турбомотора V6 1.6 на синтетическое топливо, а также повышенное мощности электрической части до 544 лошадиных сил. В свою очередь Sauber займется постройкой болидов, плюс возьмет на себя обязательства по планированию и проведению гонок.

Фото: Audi Audi

К 2026 году на базе швейцарской Sauber будет создана заводская команда Audi в Формуле-1. Немецкая компания даже выступит поставщиком силовых агрегатов. Их разрабатывает подразделение Audi Formula Racing GmbH, штаб-квартира которого находится в центре автоспортивных компетенций в Нойбурге-на-Дунае. Всю необходимую для этого техническую инфраструктуру обещают подготовить в 2023-м. Однако испытания гибридным установок начнутся в преддверии дебютного сезона, то есть в 2025 году.

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Силовые установки будут соответствовать новому регламенту чемпионата, вступающему в силу как раз в 2026-м. Одним из главных его новшеств станет увеличение мощности электрической части: отдачи практически сравняется с ДВС и составит 544 лошадиные силы. При этом основным агрегатом останется турбомотор V6 1.6, но теперь он будет работать на синтетическом топливе — это было одним из условий участия Audi в «королевских гонках».

Но возможность испытать новые технологии — не единственная причина прихода в Формулу-1. Audi также важен охват целевой аудитории на основных рынках. Согласно статистике, в 2021 году трансляции Формулы-1 посмотрели более 1,5 миллиарда человек. Гонки популярны в Китае и США — ключевых странах для Audi, — и с каждым годом они привлекают всё больше внимания.