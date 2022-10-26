В Магаданской области ввели ограничения на продажу дизельного топлива

На фоне ажиотажного спроса на дизельное топливо в регионе власти Магаданской области ввели ограничения на его продажу для большегрузного транспорта, заправить можно будет не более 500 литров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Сергей Носов.

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Глава региона пообещал, что владельцы личного транспорта с ограничениями не столкнутся, а запасов хватит до середины ноября. К этому моменту в область прибудут танкеры с грузом.

По словам губернатора, беспокойство граждан возникло из-за ситуации с оптовыми ценами — они оказались выше розничных, из-за чего большегрузы начали заправляться на городских стоянках и спровоцировали очереди. «Неоправданный ажиотаж» сопровождался объявлениями об ограничениях.

Неделю назад на встрече с президентом страны Владимиром Путиным Носов заявил, что рассчитывает на стабилизацию поставок грузов и в первую очередь топлива, чтобы регион был обеспечен дизелем и мазутом. При этом он напомнил, что дизельное топливо за год подорожало на 20 процентов, а мазут — на 40, из-за чего область испытывает проблемы с бюджетом. «Невозможно планировать бюджет, когда удорожание происходит, скажем так, непредвиденно», — объяснил губернатор главе государства.