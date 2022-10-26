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17 минут назад

Новости автомира: "Урал" будет выпускать гибриды, электрокары и грузовики на водороде

Российская Газета

"Урал" провёл демонстрационный показ перспективной техники на новом испытательном полигоне. В будущем завод освоит выпуск грузовиков на новой энергии.

"Урал" будет выпускать гибриды, электрокары и грузовики на водороде
Фото: Пресс-служба "Урала"Пресс-служба "Урала"

Уже готов опытный образец электрогрузовика "Урал" с гибридной силовой установкой, состоящей из ДВС, работающего на метане, - он выполняет функцию генератора, тяговых аккумуляторов и электродвигателя.

Привод у грузовика пока только на одну ось. В компании пояснили, что при отсутствии возможности зарядить батареи от внешних источников, пополнение энергии осуществляется за счёт находящейся на борту собственной генераторной установки. Ёмкости элементов питания хватит на 100 км пробега, при активации генератора можно проехать ещё 400-500 км.

По словам главного конструктора по коммерческой технике Антона Акимова, данный образец электрогрузовика является первым из разрабатываемой линейки перспективных моделей. Следующим станет полностью электрический автомобиль без ДВС и с запасом хода 300 км. За ним последует третья модель: машина с силовой установкой на топливных элементах (водород).

Ранее "РГ" рассказывала об уникальном автобусе разработки миасского завода "Урал" и двух крупнейших технических вузов страны. Через год модель под названием "Арктика" начнут выпускать серийно.

Автоновости,Антон Акимов,УралАЗ,
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