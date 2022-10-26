Представлено купе BMW M2 в заводском тюнинге M Performance

Компания BMW представила комплект деталей заводского тюнинга M Performance для купе BMW M2 нового поколения G87, который позволяет не только сделать облик спорткара более агрессивным, но и улучшить его ходовые качества.

Фото: BMW BMW

Премьера новой младшей «эмки» состоялась 12 октября, купе поколения G87 поразило поклонников баварской марки брутальными формами, равнодушных к ним почти нет, спектр эмоций широчайший — от любви до ненависти. Тем, кому квадратно-выпуклые поверхности новой М2 пришлись по вкусу, BMW предлагает для этой модели дополнительный эстетический допинг, причём, пожалуй, никогда прежде комплект M Performance Parts не менял облик исходной модели так сильно, чему позавидуют многие опытные тюнинг-ателье.

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Помимо того, что BMW в рамках программы M Performance предлагает заменить многие стандартные пластиковые и стальные кузовные детали «эмки» углепластиковыми, есть несколько полностью уникальных элементов аэродинамического оперения, также выполненных из углепластика, — все они прошли продувку в аэродинамической трубе и положительно влияют на поведение автомобиля на высоких скоростях. В ассортименте есть передний сплиттер, боковые закрылки перед колёсными арками, маленькие горизонтальные направляющие за колёсными арками, новый задний бампер с развитым диффузором и ребристыми карбоновыми вставками по краям, спойлер над задним стеклом, удлинённый спойлер на крышке багажника или высокое фиксированное антикрыло вместо него. Для переднего бампера можно заказать яркий тканевый буксирный хлястик.

Особый шик автомобилю придаёт новая облегчённая на 8 кг система выхлопа из нержавеющей стали, титана и керамики с расположенными по углам трапеции четырьмя патрубками. Но можно оставить и стандартную горизонтальную «четырёхстволку», обернув её в углепластик. Кроме того, предусмотрены три новых варианта кованых колёсных дисков — 20-дюймовые для передней оси и 21-дюймовые для задней (у стандартной «эмки» колёса на дюйм меньше: спереди 19-дюймовые, сзади 20-дюймовые). Для подвески предлагаются регулируемые вручную пружины, позволяющие уменьшить дорожный просвет на 10 мм и добиться ещё большей цепкости «эмки» в поворотах.

Для салона тоже предлагается куча крупного и мелкого углепластикового декора: на порогах, передней панели, центральном тоннеле, руле, тыльной стороне передних кресел и т. д. Руль можно снабдить центральной меткой и комбинированной обивкой из тиснёной кожи и алькантары. Цепкая алькантаровая обивка предлагается также для подлокотников. Коврики, ремни и дверные карты можно украсить элементами в фирменных цветах BMW M GmbH.

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Силовая установка в BMW M2 в любом случае остаётся стандартной, поскольку она и так в полушаге от более высокой по рангу модели BMW M4. Напомним, что новая M2 оснащается 3,0-литровой рядной бензиновой «битурбошестёркой» S58 (460 л.с., 550 Нм) в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» либо опциональной 6-ступенчатой «механикой». Ведущие колёса — строго задние, самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением входит в стандартную комплектацию. До 100 км/ч BMW M2 на «автомате» разгоняется за 4,1 с, на «механике» — за 4,3 с, максимальная скорость с пакетом M Driver’s Package — 285 км/ч.

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