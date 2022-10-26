Гибрид Mercedes-AMG C 63 S получил «формульную» спецверсию

Отделение Mercedes-AMG добавило в гамму нового Mercedes-AMG C 63 S E Performance спецверсию F1 Edition. Стайлинг-пакет доступен и для седана, и для универсала. Эти машины отличается «мануфактурной» окраской кузова alpine grey, аэродинамическим обвесом AMG Aerodynamics, черным внешним декором и черным салоном с контрастными акцентами. Выпускать серию F1 Edition будут всего год. К каждому автомобилю прилагается фирменный чехол-тент, который защитит от пыли и царапин.

Фото: Mercedes-AMG Mercedes-AMG

В мае этого года 843-сильный гибрид Mercedes-AMG GT 63 S E Performance обзавелся «формульной» спецверсией F1 Edition. Лифтбек отличился только особым стайлингом и расширенным оснащение, которые делали его дороже на 23 800 евро. Теперь аналогичное исполнение появилось у младшего Mercedes-AMG C 63 S — и список доработок здесь ровно такой же.

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Седан и универсал Mercedes-AMG C 63 S E Performance F1 Edition будут окрашены в «мануфактурный» серый alpine grey, который дополняют наклейки AMG на боковинах и красные акценты по нижнему периметру кузова. Колеса — матовые черные, диаметром 20 дюймов. Их расцветка напоминает диски официальной «скорой помощи» чемпионата Формулы-1 — Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+.

Стандартно на машины серии F1 Edition ставят оптимизированный диффузор, увеличенный сплиттер, дополнительные дефлекторы в порогах, небольшой задний спойлер (только для седана) и крышку топливозаливной горловины AMG серебристого цвета. Пакеты AMG Night Package I и AMG Night Package II добавляют больше деталей в черном глянце.

Салон спецверсии украшают кресла с обивкой кожей «наппа» и тиснениями AMG, руль AMG Performance, красные ремни безопасности и декоративные накладки из углеволокна. Финальный штрих — памятная табличка, указывающая на принадлежность автомобиля к особой серии. Выпускать такие машины будут только в течение одного года, поэтому они будут иметь некоторую коллекционную ценность.