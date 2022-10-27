Mini представил несколько особых версий своих моделей

Стало известно о том, что британская компания представила несколько специальных версий 3-дверной и 5-дверной Convertible, а также Countryman и Clubman.

Фото: Mini Resolute Edition Mini Resolute Edition

Mini Resolute Edition

Спецверсия Resolute Edition снаружи получила множество бронзовых акцентов, включая окантовку фар, решетку радиатора, задние фонари, воздуховод на крыле, дверные ручки и ручку задней двери и др., а в спецификации Cooper S — передние воздухозаборники и крышку топливного бака.

Mini Untold Edition

Версия Untold Edition, разработанная для Clubman. Он выполнен в цвете Midnight Black II и получил несколько уникальных дизайнерских штрихов, включая пять полос, проходящих по центру капота и крыши.

Mini Untamed Edition