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1 час назад

Новости автомира: Mini представил несколько особых версий своих моделей

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что британская компания представила несколько специальных версий 3-дверной и 5-дверной Convertible, а также Countryman и Clubman.

Mini представил несколько особых версий своих моделей
Фото: Mini Resolute EditionMini Resolute Edition
Mini Resolute Edition

Спецверсия Resolute Edition снаружи получила множество бронзовых акцентов, включая окантовку фар, решетку радиатора, задние фонари, воздуховод на крыле, дверные ручки и ручку задней двери и др., а в спецификации Cooper S — передние воздухозаборники и крышку топливного бака.

Mini Untold Edition

Версия Untold Edition, разработанная для Clubman. Он выполнен в цвете Midnight Black II и получил несколько уникальных дизайнерских штрихов, включая пять полос, проходящих по центру капота и крыши.

Mini Untamed Edition

Наконец, версия Mini Untamed Edition для Countryman сосредоточена на внедорожном потенциале автомобиля и выполнена в белом цвете Nanuq White. Этот же оттенок белого можно найти на логотипах Mini, переднем и заднем бамперах, боковых юбках и защите днища. Британский автопроизводитель также включил в дизайн Untamed Edition уникальную черную графику.

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