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1 час назад

Автоконцерн Ford ушел с российского рынка

Елена Прошина

Американский автоконцерн Ford Motor окончательно покинул российский рынок. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Автоконцерн Ford ушел с российского рынка
Фото: ТАССТАСС

«Ford Motor Company завершила выход из ранее приостановленных операций в России путем продажи своей доли в 49% в совместном предприятии Sollers Ford», – сказано в сообщении.

Уточняется, что акции компании будут переданы совместному предприятию по номинальной стоимости. При этом Ford сохраняет за собой право выкупа акций в течение 5 лет, если ситуация в мире изменится.

В России заканчиваются японские автомобили

«Соллерс Авто» – российская автомобильная компания, которая является партнером автоконцернов Ford, Mazda и Isuzu. Она владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ, а также бензиновые двигатели ЗМЗ.

Ранее автоконцерн Mercedes-Benz объявил, что компания уходит из России и продает доли в своих дочерних предприятиях, а также заводы в РФ.

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