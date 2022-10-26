Автоконцерн Ford ушел с российского рынка

Американский автоконцерн Ford Motor окончательно покинул российский рынок. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
«Ford Motor Company завершила выход из ранее приостановленных операций в России путем продажи своей доли в 49% в совместном предприятии Sollers Ford», – сказано в сообщении.
Уточняется, что акции компании будут переданы совместному предприятию по номинальной стоимости. При этом Ford сохраняет за собой право выкупа акций в течение 5 лет, если ситуация в мире изменится.
«Соллерс Авто» – российская автомобильная компания, которая является партнером автоконцернов Ford, Mazda и Isuzu. Она владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ, а также бензиновые двигатели ЗМЗ.
Ранее автоконцерн Mercedes-Benz объявил, что компания уходит из России и продает доли в своих дочерних предприятиях, а также заводы в РФ.