Дочь Делореана выпустит преемника спорткара DMC-12

Кэт Делориан, дочь Джона Захария Делореана, создателя культового спорткара DMC-12, основала собственную компанию и готовится к запуску дебютной модели. Купе получит название Model-JZD и будет представлено до конца этого года. Никаких подробностей об автомобиле нет, и пока всё это больше похоже на очередную попытку создать много шума вокруг известного имени.

Фото: DNG Motors DNG Motors

Дочь Джона Захария Делореана, создателя культового DeLorean DMC-12 из «Назад в будущее», запустит собственную автомобильную марку DeLorean Next Generation Motors (DNG Motors).

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К проекту якобы привлечены «лучшие умы отрасли» и часть старой команды, которая будет работать над дебютной моделью Model-JZD (от John Zachary DeLorean). Футуристичное купе, в котором больше от оригинального DeLorean, чем в фастбеке Alpha5, собираются выпускать в Детройте, причем старт производства запланирован на январь следующего года.

Согласно релизу DNG Motors, Кэт Делориан помогала отцу в бесчисленных инженерных проектах, в том числе участвовала в создании следующего ультрасовременного спорткара. Основанная ей компания будет руководствоваться принципами Джона Захария, такими как качество, безопасность, долговечность и доступность.

При этом ничего не говорится о самом автомобиле, а опубликованные рендеры — это старый проект DeLorean Legacy дизайнеров Аллана Портильо и Анхеля Гуэрра.

Да и сам сайт DNG Motors, по всей видимости, делался наспех. Всё это напоминает историю с возрождением Facel Vega. В 2020 году появились изображения новой модели Facel V, которую собирались строить на шасси Bentley Continental GT.

Красивые картинки сопровождались данными о двигателе и динамике, но в итоге никакой машины так и не представили. Сайт Facel Vega со временем перестал работать, а соцсети не обновляются уже два с лишним года.