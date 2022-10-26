Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+18° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
1 час назад

Дочь Делореана выпустит преемника спорткара DMC-12

Motor.ru

Кэт Делориан, дочь Джона Захария Делореана, создателя культового спорткара DMC-12, основала собственную компанию и готовится к запуску дебютной модели. Купе получит название Model-JZD и будет представлено до конца этого года. Никаких подробностей об автомобиле нет, и пока всё это больше похоже на очередную попытку создать много шума вокруг известного имени.

Дочь Делореана выпустит преемника спорткара DMC-12
Фото:  DNG Motors DNG Motors

Дочь Джона Захария Делореана, создателя культового DeLorean DMC-12 из «Назад в будущее», запустит собственную автомобильную марку DeLorean Next Generation Motors (DNG Motors).

Видео дня

К проекту якобы привлечены «лучшие умы отрасли» и часть старой команды, которая будет работать над дебютной моделью Model-JZD (от John Zachary DeLorean). Футуристичное купе, в котором больше от оригинального DeLorean, чем в фастбеке Alpha5, собираются выпускать в Детройте, причем старт производства запланирован на январь следующего года.

Согласно релизу DNG Motors, Кэт Делориан помогала отцу в бесчисленных инженерных проектах, в том числе участвовала в создании следующего ультрасовременного спорткара. Основанная ей компания будет руководствоваться принципами Джона Захария, такими как качество, безопасность, долговечность и доступность.

При этом ничего не говорится о самом автомобиле, а опубликованные рендеры — это старый проект DeLorean Legacy дизайнеров Аллана Портильо и Анхеля Гуэрра.

Да и сам сайт DNG Motors, по всей видимости, делался наспех. Всё это напоминает историю с возрождением Facel Vega. В 2020 году появились изображения новой модели Facel V, которую собирались строить на шасси Bentley Continental GT.

Красивые картинки сопровождались данными о двигателе и динамике, но в итоге никакой машины так и не представили. Сайт Facel Vega со временем перестал работать, а соцсети не обновляются уже два с лишним года.

Тем временем права на марку DeLorean принадлежат предпринимателю из Техаса Стиву Уайну, в 2015 году основавшему собственную DeLorean Motor Company. Весной компания представила электрокар Alpha5 с дизайном от Italdesign. Модель построена на модульной OEM-платформt EVX, разработанной Italdesign и Williams Advanced Engineering. Выпускать Alpha5 будут в Италии. Тираж первой партии — символические 88 экземпляров.

Автоновости,DeLorean DMC-12,DeLorean,Bentley Continental GT,Bentley Continental,Bentley,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители