Производство легковых автомобилей в России рухнуло

Представители Национального агентства промышленной информации (НАПИ) сообщили, что производство легковых транспортных средств в России сократилось в сентябре 2022 года на 71,8 процента. Всего за минувший месяц отечественные автозаводы выпустили 29 100 легковушек. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 102 900 единиц техники. Подобная тенденция наблюдается также в сферах грузового и коммерческого транспорта.

В сентябре в России собрали 5100 грузовиков и 6600 легковых коммерческих автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 7000 и 13 5000 машин соответственно. Кроме того, в стране сократился выпуск автобусов. Так, за минувший сентябрь отечественные инженеры собрали всего 1100 машин, что на 200 штук меньше прошлогоднего показателя.

Всего с начала года в России произвели 355 800 легковых автомобилей, что на 64,5 процента меньше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, за девять месяцев в стране собрали 44 000 грузовиков и 8600 автобусов. Что касается легкого коммерческого транспорта, то в 2022 году выпущено 62 300 таких машин.