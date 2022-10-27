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1 час назад

Власти РФ готовы исключить Nissan из параллельного импорта

Ura.Ruиещё 3

Министерство промышленности и торговли РФ готово исключить автомобили марки Nissan из списка параллельного импорта. Это произойдет после того, как в стране наладится послепродажное обслуживание автомобилей бренда. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Власти РФ готовы исключить Nissan из параллельного импорта
Фото: ТАССТАСС

«Что касается исключения Nissan из списка параллельного импорта, мы готовы осуществить данную работу. Когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом», — передает сообщения пресс-службы РИА Новости.

Ранее стало известно, что все российские активы Nissan перейдут к ФГУП «НАМИ». Поставкой запчастей будет заниматься АвтоВАЗ, сообщает RT.

Автоновости,Nissan,Минпромторг,Автоваз,
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