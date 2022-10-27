Накануне стало известно, что Mercedes-Benz продает свои активы в России дилеру "Автодом". Обозреватель портала "Дром" Сергей Цыганов уверен, что на заводе в Подмосковье в будущем будут собирать китайские машины.
"Что там будет пока - официально не объявлено, поэтому можно только гадать. Но можно вспомнить, что "Автодом" заявлял, что скоро выведет на российский рынок новый китайский бренд.
И логично как-то соотнести эти два события друг с другом и предположить, что тот новый китайский бренд, который "Автодом" выведет в Россию, будет локализован на заводе Mercedes. Иначе для чего еще "Автодому" покупать этот завод. Своих автомобилей у него нет, разработать оригинальную модель не хватит ресурсов. Вот поэтому будет чужая модель. Любые западные модели исключаются, остаются только китайские", - рассказал эксперт "Российской газете".