И логично как-то соотнести эти два события друг с другом и предположить, что тот новый китайский бренд, который "Автодом" выведет в Россию, будет локализован на заводе Mercedes. Иначе для чего еще "Автодому" покупать этот завод. Своих автомобилей у него нет, разработать оригинальную модель не хватит ресурсов. Вот поэтому будет чужая модель. Любые западные модели исключаются, остаются только китайские", - рассказал эксперт "Российской газете".