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1 час назад

Новости автомира: КамАЗ разработает новое семейство электрических автомобилей до 2027 года

Южный автомобильиещё 1

Российский производитель КамАЗ разработает полный модельный ряд электрических автомобилей до 2027 года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию портала «Южный автомобиль».

КамАЗ разработает новое семейство электромобилей до 2027 года
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Как сообщили в пресс-службе КамАЗа, следуя концепции развития электротранспорта в Росиии, производитель планирует разработать до 2027 года полный модельный ряд автомобилей, а к 2030 году занять до 30% этого сегмента рынка. Сейчас КамАЗ прорабатывает возможные варианты сотрудничества с российскими производителями и поставщиками компонентов. Что касается поставки аккумуляторных батарей, то их поставкой может заняться компания «Рэнера».

При этом в КамАЗе не уточнили, будет ли разработана новая линейка легковых или грузовых автомобилей. Сейчас у КамАЗа есть одна единственная электрическая разработка — компактный хэтчбек КАМА-1, который пока серийно не производится.

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