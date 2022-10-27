КамАЗ разработает новое семейство электромобилей до 2027 года

Российский производитель КамАЗ разработает полный модельный ряд электрических автомобилей до 2027 года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию портала «Южный автомобиль».

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Как сообщили в пресс-службе КамАЗа, следуя концепции развития электротранспорта в Росиии, производитель планирует разработать до 2027 года полный модельный ряд автомобилей, а к 2030 году занять до 30% этого сегмента рынка. Сейчас КамАЗ прорабатывает возможные варианты сотрудничества с российскими производителями и поставщиками компонентов. Что касается поставки аккумуляторных батарей, то их поставкой может заняться компания «Рэнера».