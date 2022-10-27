Ford Fiesta уходит в отставку

Европейское подразделение Ford анонсировало скорую отставку Fiesta. Модель для европейского рынка собирают на заводе в Германии, остановка производства запланирована на июнь 2023 года. К уходу Фиесты с европейского рынка Ford подготовил трогательное видео, посвященное истории модели: она появилась на рынке в 1979 году и за 46 лет сменила семь поколений. Прямого наследника у Fiesta не будет, хотя частично ее может заменить электрический кросс-хэтчбек Puma.

Фото: Ford Ford

В июле Ford поставил на паузу прием заказов на Fiesta из-за острой нехватки электронных компонентов. Это привело к тому, что очереди за самыми популярными комплектациями модели растянулись на год вперед.

Ранее в европейском офисе Ford заявили, что компания «упрощает и оптимизирует модельный ряд, чтобы адаптировать его к потребительскому спросу». Первой под нож пустили «заряженную» трехдверную Fiesta RS, следом из списка доступных для покупки автомобилей пропал и обычных трехдверный хэтчбек.

В лучшие годы Ford Fiesta расходилась в Европе в количестве 400—450 тысяч экземпляров в год. Однако в последние годы спрос на модель просел до 80 с небольшим тысяч штук. В первые месяцы 2022 года было продано 7608 таких машин против 19 844 за тот же период 2021-го.