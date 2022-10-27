Ford Fiesta уходит в отставку

Европейское подразделение Ford анонсировало скорую отставку Fiesta. Модель для европейского рынка собирают на заводе в Германии, остановка производства запланирована на июнь 2023 года. К уходу Фиесты с европейского рынка Ford подготовил трогательное видео, посвященное истории модели: она появилась на рынке в 1979 году и за 46 лет сменила семь поколений. Прямого наследника у Fiesta не будет, хотя частично ее может заменить электрический кросс-хэтчбек Puma.
В июле Ford поставил на паузу прием заказов на Fiesta из-за острой нехватки электронных компонентов. Это привело к тому, что очереди за самыми популярными комплектациями модели растянулись на год вперед.
Ранее в европейском офисе Ford заявили, что компания «упрощает и оптимизирует модельный ряд, чтобы адаптировать его к потребительскому спросу». Первой под нож пустили «заряженную» трехдверную Fiesta RS, следом из списка доступных для покупки автомобилей пропал и обычных трехдверный хэтчбек.
В лучшие годы Ford Fiesta расходилась в Европе в количестве 400—450 тысяч экземпляров в год. Однако в последние годы спрос на модель просел до 80 с небольшим тысяч штук. В первые месяцы 2022 года было продано 7608 таких машин против 19 844 за тот же период 2021-го.
В России легковые автомобили Ford не представлены с лета 2019 года. Единственной моделью американской марки, которую до недавнего времени продавали на нашем рынке, был коммерческий Transit, однако 26 октября стало известно, что Ford окончательно ушел из России. Компания завершила сделку по продаже своей доли акций в «Соллерсе».