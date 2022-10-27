КамАЗ разработает новое семейство электромобилей до 2027 года

Компания «Камаз» сообщила о планах создать до 2027 года полный модельный ряд автомобилей на электрической тяге. Соответствующая информация появилась на сайте производителя.
В рамках концепции развития электротранспорта на территории РФ компания также планирует к 2030 году занять до 30% этого инновационного сегмента рынка.
В настоящее время вопрос коллаборации с российскими производителями компонентной базы прорабатывается, отмечает пресс-служба «Камаза». Она добавила, что в качестве партнера по части аккумуляторных батарей сторона рассматривает компанию «Рэнера».
«Камаз» - крупнейший российский производитель грузовых автомобилей. Компания также занимается выпуском прицепов, автобусов, двигателей и силовых агрегатов.
Накануне компания «Моторинвест» проинформировала о старте продаж электромобилей российского бренда Evolute. Электрокары выпускают на заводе в Липецкой области, который открылся в сентябре. Седан Evolute i-Pro – первая модель, которую можно приобрести на рынке.