КамАЗ разработает новое семейство электромобилей до 2027 года

Компания «Камаз» сообщила о планах создать до 2027 года полный модельный ряд автомобилей на электрической тяге. Соответствующая информация появилась на сайте производителя.

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В рамках концепции развития электротранспорта на территории РФ компания также планирует к 2030 году занять до 30% этого инновационного сегмента рынка.

В настоящее время вопрос коллаборации с российскими производителями компонентной базы прорабатывается, отмечает пресс-служба «Камаза». Она добавила, что в качестве партнера по части аккумуляторных батарей сторона рассматривает компанию «Рэнера».

«Камаз» - крупнейший российский производитель грузовых автомобилей. Компания также занимается выпуском прицепов, автобусов, двигателей и силовых агрегатов.