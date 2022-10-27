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35 минут назад

Новости автомира: стоимость ОСАГО для иранских седанов Tara и Shahin составит от 5,8 до 95,4 тысячи рублей

Южный автомобиль

Покупка полиса ОСАГО для иранских автомобилей Iran Khodro Tara и Saipa Shahin обойдется от 5800 до 95 400 рублей. Соответсвующие расчеты сделал «Страховой дом ВСК». Иранские автомобили должны выйти на российский рынок в 2023 году.

За ОСАГО для иранских авто придется заплатить от 5 800 до 95 400 рублей
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

По минимальной цене 5800 рублей полис ОСАГО может купить 35-летний житель Москвы с десятилетним водительским стажем без ДТП. Для такого водителя коэффициент «бонус-малус» составит 0,46.

Водителям, которые часто попадают в ДТП, полис ОСАГО обойдется дороже почти в 10 раз. Для таких водителей коэффициент «бонус-малус» составит 3,92, а стоимость страховки выйдет в 49 900 рублей. Максимальным по цене полис ОСАГО будет для автомобилей сервисов проката и каршеринга. В этом случае страховка обойдется в 95 400 рублей.

Автоновости,Iran Khodro,ВСК,
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