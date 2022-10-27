За ОСАГО для иранских авто придется заплатить от 5 800 до 95 400 рублей

Покупка полиса ОСАГО для иранских автомобилей Iran Khodro Tara и Saipa Shahin обойдется от 5800 до 95 400 рублей. Соответсвующие расчеты сделал «Страховой дом ВСК» . Иранские автомобили должны выйти на российский рынок в 2023 году.

По минимальной цене 5800 рублей полис ОСАГО может купить 35-летний житель Москвы с десятилетним водительским стажем без ДТП. Для такого водителя коэффициент «бонус-малус» составит 0,46.

Водителям, которые часто попадают в ДТП, полис ОСАГО обойдется дороже почти в 10 раз. Для таких водителей коэффициент «бонус-малус» составит 3,92, а стоимость страховки выйдет в 49 900 рублей. Максимальным по цене полис ОСАГО будет для автомобилей сервисов проката и каршеринга. В этом случае страховка обойдется в 95 400 рублей.