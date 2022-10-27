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2 часа назад

Новости автомира: глава Tesla Илон Маск раскритиковал летающие автомобили

ПроКроссовер.ру

Выступая на мероприятии The Boring Company в Лос-Анджелесе, Илон Маск прокомментировал характер безопасности (или свое мнение об ее отсутствии) в предлагаемых летающих автомобилях, сославшись на опасность эксплуатации большого количества таких машин в городском районе.

Илон Маск раскритиковал летающие автомобили
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Маск заявил:

«Эти автомобили будут летать повсюду, и неизбежно кто-то не будет обслуживать свою машину должным образом, и они ее уронят и кого-нибудь убьют».

Маск и раньше критиковал летающие автомобили и такси, ссылаясь на проблемы с шумом среди других причин, по которым другие виды транспорта (например, его инициатива по прокладке туннелей) могут быть лучше.

Добавление контекста к этим комментариям также важно — Маск говорил о преимуществах использования туннелей под Лос-Анджелесом для уменьшения пробок, туннелей, которые потенциально могут быть связаны с Hyperloops в будущем. Конечно, с такой инициативой, как The Boring Company, другие виды транспорта, такие как летающие автомобили и такси, составят конкуренцию Маску.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,
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