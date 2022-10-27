Илон Маск раскритиковал летающие автомобили

Выступая на мероприятии The Boring Company в Лос-Анджелесе, Илон Маск прокомментировал характер безопасности (или свое мнение об ее отсутствии) в предлагаемых летающих автомобилях, сославшись на опасность эксплуатации большого количества таких машин в городском районе.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Маск заявил:

«Эти автомобили будут летать повсюду, и неизбежно кто-то не будет обслуживать свою машину должным образом, и они ее уронят и кого-нибудь убьют».

Маск и раньше критиковал летающие автомобили и такси, ссылаясь на проблемы с шумом среди других причин, по которым другие виды транспорта (например, его инициатива по прокладке туннелей) могут быть лучше.