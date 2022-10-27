Sollers запустит производство авто под своим брендом уже в этом году

Группа компаний Sollers уже в конце этого года запустит производство легких коммерческих автомобилей (LCV) под собственным брендом. Об этом со ссылкой на Минпромторг России пишет ТАСС.

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Ранее стало известно, что американский автоконцерн Ford Motor окончательно покинул российский рынок, продав свою долю в 49% в совместном предприятии Sollers Ford.

В Минпромторге отметили, что на площадке «Соллерс Форд» уже в конце этого года будет запущено производство новой линейки LCV под собственным брендом. При этом компания взяла высокие обязательства по локализации.

«Таким образом, после ухода Ford рынку в скором времени будут предложены новые продукты российского производства», - пояснили в ведомстве.

По данным газеты «Ведомости», основой для локализации в России производства легких коммерческих автомобилей под маркой «Соллерс» станут китайские машины JAC.