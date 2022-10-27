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2 часа назад

Новости автомира: Sollers запустит производство авто под своим брендом уже в этом году

Алиса Селезнёва

Группа компаний Sollers уже в конце этого года запустит производство легких коммерческих автомобилей (LCV) под собственным брендом. Об этом со ссылкой на Минпромторг России пишет ТАСС.

Sollers запустит производство авто под своим брендом уже в этом году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что американский автоконцерн Ford Motor окончательно покинул российский рынок, продав свою долю в 49% в совместном предприятии Sollers Ford.

В Минпромторге отметили, что на площадке «Соллерс Форд» уже в конце этого года будет запущено производство новой линейки LCV под собственным брендом. При этом компания взяла высокие обязательства по локализации.

«Таким образом, после ухода Ford рынку в скором времени будут предложены новые продукты российского производства», - пояснили в ведомстве.

По данным газеты «Ведомости», основой для локализации в России производства легких коммерческих автомобилей под маркой «Соллерс» станут китайские машины JAC.

«Соллерс Авто» – российская автомобильная компания, которая является партнером автоконцернов Ford, Mazda и Isuzu. Она владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ, а также бензиновые двигатели ЗМЗ.

Автоновости,Isuzu,Mazda,УАЗ,Соллерс Авто,Ford,Минпромторг,
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