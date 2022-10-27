Sollers запустит производство авто под своим брендом уже в этом году

Группа компаний Sollers уже в конце этого года запустит производство легких коммерческих автомобилей (LCV) под собственным брендом. Об этом со ссылкой на Минпромторг России пишет ТАСС.
Ранее стало известно, что американский автоконцерн Ford Motor окончательно покинул российский рынок, продав свою долю в 49% в совместном предприятии Sollers Ford.
В Минпромторге отметили, что на площадке «Соллерс Форд» уже в конце этого года будет запущено производство новой линейки LCV под собственным брендом. При этом компания взяла высокие обязательства по локализации.
«Таким образом, после ухода Ford рынку в скором времени будут предложены новые продукты российского производства», - пояснили в ведомстве.
По данным газеты «Ведомости», основой для локализации в России производства легких коммерческих автомобилей под маркой «Соллерс» станут китайские машины JAC.
«Соллерс Авто» – российская автомобильная компания, которая является партнером автоконцернов Ford, Mazda и Isuzu. Она владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ, а также бензиновые двигатели ЗМЗ.