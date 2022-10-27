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1 час назад

Новости автомира: оценены потери Mercedes-Benz из-за ухода с российского рынка

Лера Букина

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz столкнется с потерями в €2 млрд в связи с решением покинуть российский рынок. Такую оценку дал директор департамента продаж компании «Газпромбанк Автолизинг» Рустам Назаров, передает РИА Новости.

Оценены потери Mercedes-Benz из-за ухода с российского рынка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил о том, что в прошлом году компании удалось реализовать по всему миру 2,05 млн автомобилей. В России было продано 44 850 единиц. Это немногим более 2%, указал собеседник. Следовательно, по его словам, потери для компании будут не столь значительными.

«Другое дело — активы компании в нашей стране, которые сама компания оценивала на уровне €2 млрд при прибыли до вычета процентов и налогов концерна по всему миру на уровне €29 млрд», — указал Назаров.

Накануне Минпромторг РФ анонсировал продажу дилеру «Автодом» долей немецкого автоконцерна Mercedes-Benz в российских дочерних компаниях. Так, у нового владельца появится возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, указало министерство и добавило, что это позволит организовать совместное производство на базе завода в индустриальном парке Есипово. Также отмечается, что сделка даст возможность «Автодому» обслуживать автомобили бренда, проданных на территории РФ.

Автоновости,Mercedes-Benz,Минпромторг,
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