Оценены потери Mercedes-Benz из-за ухода с российского рынка

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz столкнется с потерями в €2 млрд в связи с решением покинуть российский рынок. Такую оценку дал директор департамента продаж компании «Газпромбанк Автолизинг» Рустам Назаров, передает РИА Новости.

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Он напомнил о том, что в прошлом году компании удалось реализовать по всему миру 2,05 млн автомобилей. В России было продано 44 850 единиц. Это немногим более 2%, указал собеседник. Следовательно, по его словам, потери для компании будут не столь значительными.

«Другое дело — активы компании в нашей стране, которые сама компания оценивала на уровне €2 млрд при прибыли до вычета процентов и налогов концерна по всему миру на уровне €29 млрд», — указал Назаров.