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1 час назад

Новости автомира: в России 150 тысяч электромобилей и гибридов

Российская Газета

В парке легковых автомобилей доля электромобилей и электрогибридов составляет всего 0,28%, по дорогам России ездят 150 тысяч электромобилей и электрогибридов. Об этом говорится исследовании Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ), которое оказалось в распоряжении "РГ".

В России насчитали 150 тысяч электромобилей и гибридов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компримированный природный газ (метан) используют 132 тысячи автомобилей, пропан-бутан (СУГ) используют 980 тысяч машин. Основная же масса автомобилей (97,6%) использует традиционное автомобильной топливо - бензин или дизель.

Напомним, к 2030 году доля электромобилей в России должна составить 15% от всего авторынка. Об этом говорится в проекте стратегии развития автопрома, который подготовили в минпромторге. Основным драйвером этого процесса станут высоколокализованные "электрички", которые будут выпускать в РФ.

Накануне, например, состоялся старт продаж российских электрокаров Evolute. Седан Evolute i-Pro доступен только в одной комплектации стоимостью 2 990 000 рублей.

Автоновости,Минпромторг,
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