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1 час назад

Новости автомира: в дилерских центрах Lada заканчиваются автомобили семейства Vesta

Газета.Ru

Запасы автомобилей семейства Lada Vesta у дилеров заканчиваются. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителей дилерских центров Москвы и Санкт-Петербурга.

У дилеров Lada заканчиваются автомобили Vesta
Фото: LadaLada

Между тем, по данным газеты, стабильно идет отгрузка Niva Legend и Niva Travel, они занимают порядка 25% от объема складов дилеров. Кроме того, в максимальном объеме (как в штуках, типах кузова, так в комплектациях) представлена Lada Granta. В зависимости от региона, это от 50 до 60% от склада дилеров.

Производство Lada Vesta NG — обновленного седана, который получил приставку NG в названии, — остановилось вскоре после его старта в феврале на заводе в Ижевске. В 2023 году производство автомобилей Vesta продолжится, но уже в Тольятти — для переноса потребуется 1 млрд рублей.

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