У дилеров Lada заканчиваются автомобили Vesta

Запасы автомобилей семейства Lada Vesta у дилеров заканчиваются. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителей дилерских центров Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: Lada Lada

Между тем, по данным газеты, стабильно идет отгрузка Niva Legend и Niva Travel, они занимают порядка 25% от объема складов дилеров. Кроме того, в максимальном объеме (как в штуках, типах кузова, так в комплектациях) представлена Lada Granta. В зависимости от региона, это от 50 до 60% от склада дилеров.