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1 час назад

Новости автомира: компания Toyota вернет аналоговые автомобильные ключи зажигания из-за дефицита микрочипов

Южный автомобиль

Компания Toyota заявила, что планирует вернуть аналоговые ключи зажигания из-за дефицита микрочипов. По словам представителей Toyota, данная мера будет временной, пока не решится вопрос с поставкой полупроводников. В дальнейшем компания планирует заменить владельцам обычные ключи на смарт-ключи, как только решится проблема с микрочипами.

Toyota вернет аналоговые автомобильные ключи зажигания
Фото: depositphotosdepositphotos

Напомним, из-за глобального дефицита микрочипов многие автомобильные производители вынуждены были приостанавливать производство. Кроме того, компании вынуждены сохранять объемы производства. На минувшей неделе стало известно, что из-за дефицита полупроводников Toyota и Lexus не смогут выпустить 9,7 млн автомобилей.

Автоновости,Lexus,Toyota,
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