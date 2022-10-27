Toyota вернет аналоговые автомобильные ключи зажигания

Компания Toyota заявила, что планирует вернуть аналоговые ключи зажигания из-за дефицита микрочипов. По словам представителей Toyota, данная мера будет временной, пока не решится вопрос с поставкой полупроводников. В дальнейшем компания планирует заменить владельцам обычные ключи на смарт-ключи, как только решится проблема с микрочипами.
Напомним, из-за глобального дефицита микрочипов многие автомобильные производители вынуждены были приостанавливать производство. Кроме того, компании вынуждены сохранять объемы производства. На минувшей неделе стало известно, что из-за дефицита полупроводников Toyota и Lexus не смогут выпустить 9,7 млн автомобилей.