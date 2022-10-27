Toyota вернет аналоговые автомобильные ключи зажигания

Компания Toyota заявила, что планирует вернуть аналоговые ключи зажигания из-за дефицита микрочипов. По словам представителей Toyota, данная мера будет временной, пока не решится вопрос с поставкой полупроводников. В дальнейшем компания планирует заменить владельцам обычные ключи на смарт-ключи, как только решится проблема с микрочипами.