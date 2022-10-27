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54 минуты назад

Новости автомира: кроссовер FAW Besturn X40 подорожал в России более чем на 200 тыс. рублей

Газета.Ru

Китайский кроссовер FAW Besturn X40 подорожал на российском рынке на 210-213 тыс. руб. в зависимости от версии. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Ценник FAW Besturn X40 вырос более чем на 200 тыс. рублей
Фото: FAW FAW

Так, автомобиль в комплектации Basic подорожал в октябре на 210 тыс. руб. до 1 602 000 руб. Переднеприводная модификация Luxury стоит 1 687 000 руб., что на 211 тыс. больше, чем раньше. За такую же версию, но с полным приводом в автосалоне попросят 1 754 000 руб. (на 213 тыс. больше, чем ранее).

Двигатель у всех Besturn X40 один – бензиновая атмосферная «четверка» объемом 1,6 литра и мощностью 108 л.с. Привод всегда передний, а трансмиссией может быть либо пятиступенчатая «механика», либо шестиступенчатый «автомат».

Автоновости,FAW,
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