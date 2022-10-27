Ценник FAW Besturn X40 вырос более чем на 200 тыс. рублей

Китайский кроссовер FAW Besturn X40 подорожал на российском рынке на 210-213 тыс. руб. в зависимости от версии. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Так, автомобиль в комплектации Basic подорожал в октябре на 210 тыс. руб. до 1 602 000 руб. Переднеприводная модификация Luxury стоит 1 687 000 руб., что на 211 тыс. больше, чем раньше. За такую же версию, но с полным приводом в автосалоне попросят 1 754 000 руб. (на 213 тыс. больше, чем ранее).