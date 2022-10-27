Старые Kia Sportage могут воспламениться. Причина неизвестна

Компания Kia совместно с Национальным управлением дорожной безопасности NHTSA объявили об отзывной кампании более 71 тысячи кроссоверов Kia Sportage 2008-2009 годов выпуска. Автомобили могут воспламениться.

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Точная причина возгорания неизвестна. По данным NHTSA, пожар может начаться в моторном отсеке в районе гидравлического блока. В Управлении отметили, что стоит внимательно относиться к сигнальным лампам на приборной панели: одним из предвестников пожара может быть ошибка ABS. Огонь может возникнуть вне зависимости от того, находится ли автомобиль в движении или его двигатель заглушен. В целях безопасности владельцам потенциально опасных авто рекомендуется не парковаться близко с домами, на крытых стоянках и поблизости с другими транспортными средствами.

Издание Autoblog напоминает, что это не первый раз, когда старые Sportage попадают под отзыв по аналогичной причине: в 2016 году автомобили, участвующие в отзыве этого года, тоже могли сгореть. Тогда в Kia сообщили, что проблема заключается в неправильно закрытой крышке блока управления гидравликой, из-за чего вода, грязь и различные реагенты могли попадать на печатную плату, приводить к коррозии контактов, в результате чего случалось короткое замыкание. Видимо, шесть лет назад "следователи" по делу о возгораниях Kia Sportage разобрались в проблеме не до конца. определили причину не совсем верно.