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1 час назад

Новости автомира: Kia отзывает старые кроссоверы Sportage из-за угрозы возгорания

Российская Газета

Компания Kia совместно с Национальным управлением дорожной безопасности NHTSA объявили об отзывной кампании более 71 тысячи кроссоверов Kia Sportage 2008-2009 годов выпуска. Автомобили могут воспламениться.

Старые Kia Sportage могут воспламениться. Причина неизвестна
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Точная причина возгорания неизвестна. По данным NHTSA, пожар может начаться в моторном отсеке в районе гидравлического блока. В Управлении отметили, что стоит внимательно относиться к сигнальным лампам на приборной панели: одним из предвестников пожара может быть ошибка ABS. Огонь может возникнуть вне зависимости от того, находится ли автомобиль в движении или его двигатель заглушен. В целях безопасности владельцам потенциально опасных авто рекомендуется не парковаться близко с домами, на крытых стоянках и поблизости с другими транспортными средствами.

Издание Autoblog напоминает, что это не первый раз, когда старые Sportage попадают под отзыв по аналогичной причине: в 2016 году автомобили, участвующие в отзыве этого года, тоже могли сгореть. Тогда в Kia сообщили, что проблема заключается в неправильно закрытой крышке блока управления гидравликой, из-за чего вода, грязь и различные реагенты могли попадать на печатную плату, приводить к коррозии контактов, в результате чего случалось короткое замыкание. Видимо, шесть лет назад "следователи" по делу о возгораниях Kia Sportage разобрались в проблеме не до конца. определили причину не совсем верно.

В феврале 2022 года из-за возможного короткого замыкания в блоке ABS Hyundai и Kia отозвали 485 тысяч автомобилей различных моделей, в августе компании объявили о том, что готовится ещё один отзыв пожароопасных автомобилей - в нём участвует более 281 тысячи Hyundai Palisade и Kia Telluride.

Автоновости,Kia Sportage,Hyundai,Kia,
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