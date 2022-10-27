Спортивные авто Volkswagen «позеленеют» на несколько лет раньше машин с ДВС

Несколько моделей с нулевым уровнем выбросов, которые выпустят под суббрендом Volkswagen R, сейчас находятся в стадии разработки: предполагается, что к концу текущего десятилетия они полностью заменят нынешнюю линейку.

Фото: Volkswagen Volkswagen

VW остаётся одним из самых массовых автопроизводителей, машины этой марки популярны во всем мире. У компании есть отдельный суббренд – Volkswagen R – под ним выпускаются «заряженные» версии моделей. Как правило, у таких исполнений имеется шильдик в виде литеры «R», его можно увидеть на решётке радиатора, передних крыльях и на крышке багажника / пятой двери автомобилей. Такие «горячие» модификации сейчас есть у Golf, T-Roc, Tiguan и Touareg.

Volkswagen Golf R

Ранее стало известно о том, что Volkswagen откажется от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году (по последним слухам — к 2033-му). Как сообщает британское издание Autocar, подразделение Volkswagen R «озеленится» на несколько лет раньше этого срока: линейка «заряженных» моделей немецкого бренда станет полностью электрической уже к 2030 году. Сообщается, что сейчас несколько будущих горячих «электричек» находятся в разработке.

Volkswagen ID.4 GTX

По словам главы Volkswagen R Рейнхольда Ивенца, компания на сегодняшний день уже предприняла необходимые шаги для предстоящей трансформации: она позволит суббренду стать полностью электрическим к концу текущего десятилетия. Он также добавил, что нынешние успешные продукты подразделения R в дальнейшем «будут способствовать устойчивой электромобильности».

Volkswagen Tiguan R

Пока что в компании не рассказали о том, когда стоит ждать полностью электрического первенца «заряженной» линейки R. Рейнхольд Ивенц отметил, что в настоящее время производитель оценивает различные концепции и изучает варианты. Он пояснил, что разрабатываемые «зелёные» модели спортивной линейки R будут отвечать требованиям VW.

Вероятно, в течение ближайших нескольких лет появится несколько «заряженных» исполнений автомобилей семейства ID. Вероятно, одной из первых горячих «электричек» станет кроссовер ID.4 R (в прошлом году о нём упоминал руководитель отдела исследований и разработок Томас Ульбрих). Кроме того, «R-вариант», вероятно, будет и у седана ID. Aero (он пока представлен в статусе предсерийного концепта), который, вероятно, придёт на смену Volkswagen Arteon.

логотип Volkswagen R

Ещё R-версии прочат предстоящему флагману Project Trinity, а также другим моделям, созданным на базе платформы SSP (Scalable Systems Platform). Дебют этих новинок намечен на 2026 год. Если у нынешних моделей Volkswagen с ДВС появятся полностью электрические версии, вероятно, они тоже смогут расширить свои семейства за счёт «заряженного» исполнения.