В Тольятти началась сборка первой партии Lada Vesta

На предприятии АвтоВАЗа в Тольятти начали производить первый экземпляр Lada Vesta. Об этом проинформировало сообщество Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

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До этого модель собиралась на автозаводе компании в Ижевске. Отмечается, что запуск конвейера нужен для того, чтобы отладить производственную линию. Массовая сборка автомобилей назначена на март 2023 года.

Производственная площадка по сборке Lada Vesta открылась в Тольятти 25 октября.

Первая машина должна сойти с конвейера в пятницу, 28 октября. Сборка пилотной модели контролируется инженерами и технологами отечественного концерна.

Как сообщалось ранее, 500 фургонов и универсалов Lada Largus должны сойти с конвейера производственной площадки АвтоВАЗа в Тольятти до конца года.