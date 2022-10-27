Салон нового BMW M5 показали на шпионских фотографиях

Компания BMW продолжает испытания M5 нового поколения. На этот раз шпионам удалось заглянуть в салон спорткара и сфотографировать оформление передней панели. Слухи подтвердились: новинка получит фирменный интерфейс iDrive 8, который состоит из изогнутой панели, объединяющей 12,3-дюймовую «приборку» и экран мультимединой системы диагональю 14,9 дюйма. На снимок также попали усеченное снизу рулевое колесо и новый селектор трансмиссии на центральном тоннеле.

Фото: © Motor1.com © Motor1.com

О BMW M5 следующего поколения известно, что это будет подзаряжаемый гибрид – узнать такой автомобиль можно по дополнительному лючку с левой стороны, под которым расположен порт для зарядки. В состав силовой установки войдут 4,4-литровая «турбовосьмерка» и интегрированный в восьмидиапазонный автомат электромотор. Причем двигатель V8 предложат только для топового M5, а младшему M560e достанется гибридная установка на базе рядной «шестерки».

Motor1.com

Motor1.com

Motor1.com

Motor1.com

Возвращаясь к связке V8 и электромотора, такую установку получил и гибрид BMW XM – у кроссовера пиковая отдача ДВС и электромотора составляет 653 лошадиные силы. Что же касается M5, то, по предварительным данным, он может превзойти по мощности нынешний M5 CS, в распоряжении которого 635 сил.

Ожидается и долгожданное возвращение универсала M5 Touring. Производство седана M5 с индексом G90 стартует в июле 2024 года, а позже, в ноябре того же года, на конвейер встанет универсал (G99), который составит конкуренцию Audi RS6 Avant и Mercedes-AMG E 63.