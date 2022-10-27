Tesla могут привлечь к уголовной ответственности за "автопилот"

Министерство юстиции США ведёт расследование в отношении Tesla и её заявлений о возможностях системы Full Self-Driving (полностью безопасного автономного вождения). Как оказалось, компания оказалась "на карандаше" ведомства ещё в прошлом году, но известно об этом стало только сейчас.

Фото: Пресс-служба Tesla Пресс-служба Tesla

Дело было открыто после сообщений об авариях с участием автомобилей Tesla, которые в момент совершения ДТП могли управляться искусственным интеллектом - системой FSD. С июля 2021 года по май 2022 года было зафиксировано 273 происшествия с "автопилотом".

Маск активно стал пиарить Full Self-Driving начиная с 2015 года, заявляя, что система автопилотирования в скором временем станет безопаснее, чем человек. Однако прошло уже почти семь лет, а FSD так и не стала серийной, а "Теслы", оснащённые системой, регулярно становятся героями хроники аварий. Да, в описании к системе отмечается, что водитель несмотря на название Full Self-Driving должен быть постоянно готовым к тому, чтобы взять управление в свои руки, но владельцы Tesla пренебрегают этой рекомендацией, полностью полагаясь на систему "автопилота".

Компании могут инкриминировать введение в заблуждение как заявлениями самого Маска, так и видеороликами с демонстрацией работы системы, которые опубликованы на сайте производителя. Ход расследования могут осложнить появившиеся заявления компании о том, что "автопилот" не делает автомобиль автономным. Однако в таком случае само название системы Full Self-Driving выглядит противоречивым и может вводить в заблуждение.