Конец беспилотной утопии: Ford и VW закрывают проект Argo AI

Очередной удар по беспилотной утопии: компании Ford и Volkswagen объявили о прекращении финансирования стартапа Argo AI, который занимался разработкой полноценного автопилота для автомобилей. Боссам Ford и VW стало совершенно очевидно, что окупить инвестиции в Argo AI в ближайшие годы не удастся и следует сконцентрировать усилия на самостоятельной разработке более простых систем, имеющих реальные коммерческие перспективы.

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Стартап Argo AI основали в 2016 году молодые учёные и предприниматели Брайан Салески и Питер Рандер, тогда лидеры мирового автопрома находились в эйфории от идеи создания полностью беспилотных автомобилей (4 и 5 уровни по классификации SAE) и рассчитывали на гигантские прибыли от их коммерческой эксплуатации. Компания Ford в 2016 году пообещала уже в 2021 году представить беспилотник 4 уровня и в 2017 году инвестировала миллиард долларов в Argo AI.

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Отрезвление пришло быстро и уже в 2019 году компания Ford резко пессимизировала свои прогоны относительно беспилотников, но зачем-то продолжала поддерживать Argo AI и даже убедила вложиться в него компанию Volkswagen, с которой тогда договаривалась об альянсе. Альянс Ford и Volkswagen был оформлен в 2020 году, немецкая сторона согласилась инвестировать в Argo AI аж 2,6 млрд долларов, сейчас у каждого из членов альянса по 42% акций стартапа, при этом на старте альянса никаких внятных перспектив по поводу извлечения прибыли из Argo AI компании не обозначили. Результат закономерен: вчера было объявлено о решении закрыть проект Argo AI, инвестиции в него списать в убыток, наиболее ценным сотрудникам Argo AI предложат работу в компаниях Ford и Volkswagen.

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Что же случилось? Да ровно то же самое, что с случилось с беспилотными проектами Mercedes-Benz и Bosch, Uber и ещё десятками подобных предприятий, нацеленных на создание полностью беспилотных машин: прототипы есть, они ездят и даже возят в тестовом режиме пассажиров, но монетизировать это дело решительно невозможно по одной простой причине — не готова нормативно-правовая база, которая позволила бы выпустить управляемые искусственным интеллектом машины на дороги общего пользования, подробно эту коллизию мы разбирали ещё в 2020 году на примере Audi A8.

С 2020 года многое изменилось. Honda и Mercedes-Benz отдельно друг от друга сумели разработать автопилот 3 уровня и легализовать его в Японии и Германии соответственно, но оговорок и ограничений в работе такого автопилота так много, что польза и коммерческая выгода пока вызывают большие сомнения. Корпорация General Motors в рамках развития своего бесплотного проекта Cruise добилась разрешения на эксплуатацию своих управляемых искусственным интеллектом (ИИ) машин в Калифорнии, но пока Cruise приносит только убытки, GM не может сказать, когда состоится коммерческий релиз полноценного автопилота.

Ну и, конечно, нельзя в очередной раз не упомянуть самую передовую на рынке систему автономного вождения от компании Tesla, эта система называется FSD (Full Self-Driving), её клиентское бета-тестирование идёт с 2020 года, благодаря нейросетевому искусственному интеллекту FSD показывает чудеса изобретательности и способна полностью самостоятельно проехать сложный маршрут длиной в сотни километров, но с юридической точки зрения это по-прежнему вспомогательная система второго уровня, требующая постоянного контроля со стороны водителя.

Коммерческий релиз FSD всё время откладывается в том числе из-за сбоев и технических проблем, но главное препятствие к выходу этой и аналогичных систем на рынок, повторимся, — отсутствие нормативно-правовой базы, позволяющей перенести ответственность за безопасность на дороге с человека на машину. Нормы, регулирующие работу систем 3 уровня у Honda и Mercedes-Benz — это юридические «костыли», они хоть и плохо, но работают, однако не позволяют сделать следующий шаг и выпустить на рынок автопилоты 4 и 5 уровней. Создание нормативно-правовой базы для работы систем 4 и 5 уровней упирается в неразрешимые этические противоречия, неизбежно возникающие при соседстве на дороге ИИ и человека. Поэтому в ближайшие годы никакого полноценного автопилота не будет и поэтому развитие проекта Argo AI лишено смысла.