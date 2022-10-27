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36 минут назад

Новости автомира: в Нижнем Новгороде полиция задержала банду мошенников, совершавших автоподставы

Газета.Ru

Пятнадцать подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования задержали полицейские в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В Нижнем Новгороде задержали банду автоподставщиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что злоумышленники приобретали автомобили, подбирали участки дорог без камер и совершали столкновение с другими транспортными средствами: как правило, грузовыми и легковыми автомашинами отечественного производства. После этого они оформляли европротоколы и обращались за компенсацией в страховые компании, а полученные выплаты распределяли между собой.

Всего, группа подозреваемых заработала 10 млн руб., совершив при этом 35 подставных ДТП. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования).

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