В Нижнем Новгороде задержали банду автоподставщиков

Пятнадцать подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования задержали полицейские в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Отмечается, что злоумышленники приобретали автомобили, подбирали участки дорог без камер и совершали столкновение с другими транспортными средствами: как правило, грузовыми и легковыми автомашинами отечественного производства. После этого они оформляли европротоколы и обращались за компенсацией в страховые компании, а полученные выплаты распределяли между собой.