В Нижнем Новгороде задержали банду автоподставщиков

Пятнадцать подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования задержали полицейские в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Отмечается, что злоумышленники приобретали автомобили, подбирали участки дорог без камер и совершали столкновение с другими транспортными средствами: как правило, грузовыми и легковыми автомашинами отечественного производства. После этого они оформляли европротоколы и обращались за компенсацией в страховые компании, а полученные выплаты распределяли между собой.
Всего, группа подозреваемых заработала 10 млн руб., совершив при этом 35 подставных ДТП. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования).