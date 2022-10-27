Автоэксперт: законсервированные заводы проще стереть с лица земли, чем восстановить

По мнению автоэксперта Сергея Бургазалиева, например, для компании Volkswagen оптимальным решение будет продажа завода. Кроме того, эксперт рекомендовал бы выпускать на этом предприятии не самые свежие модели. Для покупателя такие машины были бы выгодными по цене. Для некоторых брендов вроде Volkswagen Россия была крупным рынком, а вот для Toyota не очень.