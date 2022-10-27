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21 минуту назад

Новости автомира: автоэксперт Пикуленко предложил стереть с лица земли иностранные автозоводы в России

Южный автомобиль

Автомобильные эксперты Сергей Бургазалиее и Александр Пикуленко в пресс-центре «МК» обсудили, что ждет иностранные автосборочные предприятия иностранных автомобильных брендов.

Автоэксперт: законсервированные заводы проще стереть с лица земли, чем восстановить
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

По мнению автоэксперта Сергея Бургазалиева, например, для компании Volkswagen оптимальным решение будет продажа завода. Кроме того, эксперт рекомендовал бы выпускать на этом предприятии не самые свежие модели. Для покупателя такие машины были бы выгодными по цене. Для некоторых брендов вроде Volkswagen Россия была крупным рынком, а вот для Toyota не очень.

В свою очередь автожурналист Александр Пикуленко, считает, что китайцам нет смысла начинать производство автомобилей в России. Консервацию заводов Пикуленко также назвал бессмысленной.

«Спустя время законсервированные заводы проще будет стереть с лица земли, чем восстановить», - заявил Пикуленко.

По его мнению, ни один российский дилер не сможет запустить производство в России, так как на это не хватит денег.

Автоновости,Toyota,Volkswagen,
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