Представлены обновленные Alfa Romeo Stelvio и Giulia

Компания Alfa Romeo обновила седан Giulia и кроссовер Stelvio. Модели получили новую внешность с матричными фарами, как у Tonale, а также цифровую «приборку» с настраиваемой графикой. Семейство Giulia и Stelvio после рестайлинга представлено двумя комплектациями, Super и Ti, для которых можно заказать опциональный пакет Sprint либо Veloce. Также в гамму добавлено «приветственное» исполнение Competizione, отличающееся расширенным перечнем стандартного оборудования.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Главным итогом обновления Alfa Romeo Giulia и Stelvio стал иной дизайн передка. Теперь в его оформлении четко прослеживается связь с кроссовером Tonale, а ещё с такими историческими моделями, как SZ Zagato и Proteo. Иначе оформлен «щит» Scudetto, который вместе с прорезями в бампере образует другую фирменную деталь «Альфы» — Trilobo, или «трилистник». Фары с тремя полукольцами ходовых огней в каждой теперь матричные, с адаптивным дальним и ближним светом.

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Новшество салона — цифровая приборная панель «телескопического» дизайна. Её диагональ равна 12,3 дюйма. Графику «приборки» можно настраивать по настроению, выбирая один из трех вариантов оформления: современный Evolved, упрощенный Relax или винтажный Heritage, напоминающий о моделях Alfa Romeo 60–70-х годов прошлого века. Мультимедиа отныне умеет обновляться «по воздуху» и подключаться к Apple CarPlay и Android Auto без проводов.

Также Giulia и Stelvio начали поддерживать технологию NFT (non-fungible token, или невзаимозаменяемый токен). Это значит, что каждому седану и кроссоверу соответствует цифровой блокчейн-сертификат, в котором фиксируются основные этапы жизни машины — например, данные о прохождении ТО. Он выступает гарантией общего состояния и в теории увеличивает остаточную стоимость при продаже.

В конструкции автомобилей по-прежнему используется алюминий и углепластик, а для старших версий, независимо от типа привода, доступен механический самоблокирующийся дифференциал. Семейство Giulia и Stelvio после обновления представлено двумя комплектациями, Super и Ti, для которых можно заказать опциональный пакет Sprint либо Veloce. Особняком стоит исполнение Competizione. Такие машины отличаются матовым серым кузовом, красными тормозными суппортами, 21-дюймовыми колесами и электронноуправляемыми амортизаторами.