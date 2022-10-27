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2 часа назад

Новости автомира: Geely Atlas нового поколения подешевел в Китае после дебюта

Газета.Ru

В Китае поступил в продажу кроссовер Geely Atlas L нового поколения, при этом ранее объявленная цена автомобиля снизилась после начала продаж. Об этом сообщает издание «Китайские автомобили».

Geely Atlas нового поколения подешевел в Китае после дебюта
Фото: GeelyGeely

По его данным, подобная практика регулярно применяется автокомпаниями в Китае. В случае с новым Geely Atlas L объявленная заранее базовая цена была снижена примерно на 4,1 тыс. юаней (34,6 тыс. рублей).

Автомобиль базируется на той же платформе, что и и представленный в России Geely Tugella. Габаритная длина нового кроссовера 4670 мм, колесная база — 2777 мм.

В Китае Geely Atlas L предлагается с двумя бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,5 и 2,0 л соответственно, мощностью 181 или 218 л.с. Оба этих мотора агрегатируются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Суммарная мощность гибридной силовой установки, которая также доступна для китайских покупателей — 245 л.с.

Производство Atlas L началось в сентябре на заводе в Нинбо.

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