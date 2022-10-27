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5 часов назад

Новости автомира: Стала известна максимально возможная стоимость парковки в Москве

Motor.ru

Глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в Москве могут произойти изменения в стоимости городских парковок. Чиновник считает, что в будущем столичные власти смогут самостоятельно регулировать цены на платных стоянках в зависимости от их загруженности. Причем стоимость будет меняться, как в одну, так и в другую сторону. К примеру, на парковках с 85-процентной загруженностью стоимость часа подорожает.

Стала известна максимально возможная стоимость парковки в Москве
Фото: © Софья Сандурская / Агентство «Москва»© Софья Сандурская / Агентство «Москва»

Ликсутов заявил, что столичные власти в конце нынешнего года проанализируют загруженность платных парковок, после чего примут решение об изменении тарифов. Там, где стоянки будут загружены на 85 и более процентов, будет действовать повышенная ставка. При этом на улицах с низкой загрузкой стоимость парковки будет снижаться.

Руководитель столичного Дептранса сообщил, что максимальная стоимость часа парковки в черте города не превысит 450 рублей. Однако не исключено, что улиц, на которых будет действовать максимальный тариф, станет больше.

В конце июня стало известно, что платные парковки могут появиться по всей России. Подобная инициатива позволит пополнять бюджеты регионов.

Автоновости,Максим Ликсутов,Правительство Москвы,
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