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1 час назад

Новости автомира: производитель смартфонов Meizu запустит продажи автомобилей Geely в своих магазинах

Южный автомобиль

Как сообщает портал ArenaEV, китайский производитель смартфонов Meizu планирует продавать автомобили через собственную сеть магазинов. Компания планирует провести ребрендинг магазинов. Флагманские шоу-румы станут более просторными, а в них помимо гаджетов будут продавать еще и автомобили. При этом компания Meizu не выпускает собственные автомобили. В магазинах будут представлены автомобили марки Geely, так как эта компания владеет 79% акций Meizu. Также эту информацию подтвердил старший вице-президент Geely Ян Сюэлян.

Meizu запустит в своих магазинах продажи авто Geely
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль
Автоновости,Geely,
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