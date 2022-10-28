Meizu запустит в своих магазинах продажи авто Geely

Как сообщает портал ArenaEV, китайский производитель смартфонов Meizu планирует продавать автомобили через собственную сеть магазинов. Компания планирует провести ребрендинг магазинов. Флагманские шоу-румы станут более просторными, а в них помимо гаджетов будут продавать еще и автомобили. При этом компания Meizu не выпускает собственные автомобили. В магазинах будут представлены автомобили марки Geely, так как эта компания владеет 79% акций Meizu. Также эту информацию подтвердил старший вице-президент Geely Ян Сюэлян.